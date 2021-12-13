Ледяной дождь, ураганный ветер и густой туман: МЧС Ставрополья объявило о желтой опасности

Порывы ветра достигнут 21 метра в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС Ставропольского края объявило желтое предупреждение о ледяном дожде, ветре и тумане. Непогода задержится до вторника, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах.

Если ледяной дождь и туман могут уйти к концу сегодняшнего дня, то ураганный ветер продержится до вечера вторника. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 21 метра в секунду. При этом температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов днем.

Напомним, что Ставрополье совсем недавно пострадало от ураганного ветра, который переворачивал машины, разрушал дома и вырывал деревья с корнем.

Отметим, желтое предупреждение - градация уровня опасности определенных погодных условий. Чаще всего такое предупреждение объявляют из-за ветра, но также в список могут попасть туманы, перепады температуры и т.д.

Непогода придет не только в Ставропольский край, но и на весь СКФО. Так, в Кабардино-Балкарии установили оранжевый ранг опасности схождения снежных лавин. В Чеченской Республике желтое предупреждение о ветре, в Карачаево-Черкесии - о тумане. Одну Северную Осетию ненастья обойдут стороной - спасательные службы и синоптики прогнозируют спокойное начало недели.

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