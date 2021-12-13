Рядовой заставил солдат стоять голыми с надписью «Ингушетия» на спине и избежал тюрьмы

Судили молодого человека по двум статьям УК РФ Фото: СОЦСЕТИ

Прошел суд над бывшим военнослужащим из Ингушетии, который нарушил уставные правила взаимоотношений и унизил солдат-срочников за время службы в Сибирском федеральном округе.

Пресс-служба 2-го восточного окружного военного суда комментирует, что дело рассматривал Иркутский гарнизонный военный суд. Как следует из материалов следствия, рядовой запаса Рамзан Албаков под угрозой расправы заставил раздеться до пояса новобранцев и пеной для бритья у них на спинах написал слово «Ингушетия». После чего устроил с ними фотосессию и выложил снимки на своих страницах в социальных сетях.

Осужденный Рамзан Албаков Фото: СОЦСЕТИ

Судили Албакова за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (п. «б» ч. 2 ст. 335 УК РФ) и за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

- Суд назначил наказание Албакову в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, - рассказывают во 2-м восточном окружном военном суде о решении Иркутского гарнизонного военного суда.

Надпись нанесли сапожной пастой Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, это не новый вид издевательства и проявления дедовщины. В 2016 году пеной для бритья на спинах срочников написали «Привет, Алтай» военнослужащие из соответствующей республики. В 2013-м по той же причине осудили военнослужащих из Дагестана и Бурятии. А еще годом годом ранее отправили в колонию военных с Кавказа за надписи «Ингуш - сила» и «Чечня» на спинах и головах новобранцев.

А это Юсуп Кансыгов, написавший «ингуш» на спинах срочников в Новосибирске

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