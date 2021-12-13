Новогодние развлечения 2021-2022 в Ставрополе: программа мероприятий, куда сходить

Новогодние развлечения 2021-2022 в Ставрополе - это долгожданная череда беззаботных и праздничных дней. К сожалению, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в планы горожан. «КП - Северный Кавказ» рассказывает, где при входе обязательно потребуют QR-код, а где для создания новогоднего настроения понадобится только фотоаппарат или смартфон.

Театр драмы им. М.Ю. Лермонтова

Самое настоящее волшебство будет происходить на сцене главного театра Ставрополя. Сюда, в театр драмы им. Лермонтова, приедут артисты «Классического Национального Русского Балета». 5 января 2022 года пройдет балетная постановка всемирно известной сказки «Щелкунчик».

Дата: 5 января 2022 года, 18:30.

Адрес: пл. Ленина, 1, тел.: (8652) 35-06-29, 35-06-52.

Билеты: от 1200 до 2500.

Уточняйте наличие билетов в кассе театра или по номеру телефона.

Настоящих театралов заинтересуют еще несколько интересных спектаклей. Например, постановка известного произведения Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» - волшебная и светлая история, которая всегда ассоциируется у зрителя с легендарным актерами советского кинематографа.

Дата: 17 декабря 2021 года, 18:30

Билеты: от 200 до 500

Уточняйте наличие билетов в кассе театра или по номеру телефона.

Также рекомендуем уже полюбившуюся всем поклонникам театра комедию «Нелетная погода или брачный сезон у пингвинов». Безумная история из казусов и недоразумений обязательно подарит ощущение настоящего праздника и предложит пересмотреть свои взгляды на место любви в нашей жизни.

Дата: 26 декабря 2021 года, 18:30

Билеты: от 200 до 500

Как добраться?

Автобус: №32а до остановки «Дом Профсоюзов», №4, 46 до остановки «Академический театр; маршрутки №3, 31, 46 до остановки «Академический театр»; №32 до остановки «Дом Профсоюзов»; №7, 8, 30, 55 до остановки «Школа №5»; троллейбус №2 до остановки «Дом Профсоюзов»; №9 до остановки «Академический театр».

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

Традиционно в декабре и январе в кинотеатрах появляются новогодние и рождественские фильмы: для взрослых и детей. В кинотеатрах Ставрополя, рассчитанных на прием большого числа зрителей, в новогодние праздники можно будет посмотреть несколько комедий отечественного производства: «Елки 8», «Мой папа не подарок», «Снегурочка против всех».

Где посмотреть эти фильмы:

Кинотеатр «САЛЮТ-ЮГ».

Адрес: Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, тел. (8652) 74-01-19

Кинотеатр «САЛЮТ-ЦЕНТР».

Адрес: Ставрополь, Карла-Маркса, 53.

Кинотеатр «ЭТАЖИ»

Адрес: Ставрополь, Ленина, 251, ДКиС, тел. 8 (865) 235-66-48

Кинотеатр «Синема Парк Космос».

Адрес: Ставрополь, ул. Доваторцев, 75а.

Уточняйте наличие билетов в кассе кинотеатр или по номеру телефона.