"Завлекал мультиками и лез в трусы": известный баскетбольный тренер оказался педофилом

Дмитрий Бородинов

"СЯДЬ НА КОЛЕНИ"

В Ставрополе заканчивают рассматривать уголовное дело против тренера баскетбольной команды. 48-летнего Дмитрия Бородинова обвиняют в насильственных действиях сексуального харктера в отношении своих воспитанников. Бородинов учил юношей баскетболу в спортивной школе №1 Ставрополя. Был на хорошем счету: его команды побеждали на региональных и зональных турнирах. Профессионализм тренера не вызывал сомнений, но коллеги обращали внимание на оствуствие дистанции в общении с учениками. На тренировках он часто сажал детей на колени, обнимал и тискал, но это до поры до времени списывали на излишнюю сентиментальность.

Дмитрий Бородинов с командой

Пока в 2019 году показания на Бородинова не дал 13-летний Илья*. Мальчик позвонил маме и в слезах рассказал о том, о чем долго молчали другие дети. Как выяснило следствие, чтобы они меньше звонили домой, тренер отбирал у них мобильные телефоны на время сборов. Но Илья, видя, что происходит неладное, прятал мобильник и звонил маме. Во время одного из таких звонков мальчик и рассказал, что команда почти в полном составе лежит на кровати с тренером. Мать попросила его уйти оттуда, а уже дома начала расспрашивать.

Согласно обвинительному заключению, которое есть в распоряжении «КП», домогаться до Ильи Бородинов начал в 2017 году, когда мальчик попал в основной состав команды. Посреди тренировки подзывал, говорил сесть на колени. Когда ребенок садился, начинал гладить и лез рукой в трусы. А еще Илья рассказал следователю, как после соревнований в Ессентуках группу ребят тренер позвал к себе в номер. Двух мальчиков положил в одну кровать, а с третьим лег отдельно. Под одеялом мужчина полностью разделся и приставал к ребенку.

Начали говорить и другие дети. По их словам, по вечерам после выездных соревнований педагог приглашал команду в свой номер в отеле и включал кино и мультики. А пока ребята были увлечены просмотром, прикасался к ним. Всего показания против Бородинова дали шесть воспитанников и еще с десяток свидетелей - родителей и тренеров.

Дмитрий Бородинов

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ?

Бородинов работал с командой два года. Устраивал с ней многодневные сборы в других регионах, жил с детьми в отелях. Неужели родители и коллеги ничего не замечали?

- Я ни о чем плохом не думала, - рассказала следствию мать одной из жертв Бородинова. - Сын говорил, что тренер приглашал его в номер, гладил, но я думала, что он пытается утешить его. У мальчика были такие истерики после поражений, что успокоить его было очень тяжело.

Почему молчали дети? Поначалу просто не понимали, что с ними делают: тренер был мягким человеком, и его домогательства многие воспринимали как «отеческую заботу». Те же, кто понимал суть происходившего, стеснялись рассказывать об этом родителям.

Некоторые сопротивлялись. Один из потерпевших рассказал следователю, как после соревнований в Ессентуках отбился от приставаний педагога в номере гостиницы. Тот, как обычно, позвал его к себе на фильм и, пока ребенок смотрел телевизор, разделся до трусов. Мужчина попытался оголить воспитанника, но тот сумел вырваться. Вслед Бородинов бросил ему угрозу, что если тот расскажет кому-то, то "не знает, что с ним сделает".

Дмитрий Бородинов с командой

Отвращение к Бородинову копилось у детей, понимавших смысл его действий. На киносеансах после турнира школьники начали часто спорить о том, кто где сидит - находиться рядом с тренером никто не хотел. Педагог это чувствовал и потому начал "подкупать" молчание самых недовольных. Илье, к примеру, подарил форму и кепку. Якобы за хорошую игру. Но нарастающее глухое недовольство в команде это не остановило. В конце концов Бородинов уехал в Санкт-Петербург — якобы работать тренером, но на самом деле просто подался в бега.

СВЕТИТ СРОК

Бородинову вменяют не меньше 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера. Экспертиза нашла у него "признаки расстройства сексуального поведения", проще говоря, его признали педофилом-гомосексуалистом. Но в момент совершения преступлений он был вменяемым и отдавал себе отчет в том, что делает.

Вину Бородинов не признает. Ему грозит больше 15 лет лишения свободы. Эксперт, исследовавший поведение тренера, рекомендовал вместе с основным наказанием назначить ему принудительное лечение и наблюдение у психиатра.

* Имя ребенка имзенено, согласно законодательству РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда говорила "нет" - он обижался»: отец со Ставрополья два года снимал и выкладывал секс-видео с дочкой

37-летнего извращенца помог вычислить австралийский Интерпол [подробности]