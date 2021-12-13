Жалобный вой расстреливаемых собак наводит ужас на жителей Ставрополя

В соцсети мнение пользователей разошлось: одни осуждают убийцу пса, другие оправдывают Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе завелся снайпер, который расстреливает бродячих собак из окна квартиры в одной из многоэтажек. Об этом рассказывают жильцы дома на улице Комсомольская, ставшие свидетелями ночного убийства бродячего пса.

- Скорее всего стреляет из окна из пневматического пистолета. Одну собаку вчера в час ночи застрелил. Мы - соседи, слышали выстрел, потом вой. Вышли на улицу и нашли труп собаки. Несколько дней назад ночью было то же самое, но собака выжила, - делятся ставропольцы в социальной сети.

Фото от свидетелей в сообществе в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Как стало известно, полиция Ставрополя уже проводит проверку по жалобам на отстрел бездомных собак в указанном районе. Личность живодера не установлена.

Реакция жителей города на произошедшее - разная. Одни согласны с тем, что расстреливать бродячих животных - жестоко, и следует наказать человека за убийство беспризорного пса. Другие же - при поддержке большого числа пользователей, оправдывают поступок. Замечая, что участились случаи нападения бездомных собак на людей, в том числе детей.

- Жалко? Заберите себе. Наверное, вас и ваших детей еще не кусали, - пишут в комментариях под постом об отстреле собак, - И правильно делает. Скольких уже покусали. Они сбиваются в стаи и нападают. Это нормально? Раз власти не могут решить эту проблему, люди решают сами.

Тем не менее стрелявшему грозит ответственность по статье «Жестокое обращение с животными», санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.