На Ставрополье 13 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Тенденция снижения количества заболевших все еще держится Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшие сутки в Ставропольском крае выявили 445 новых случаев коронавирусной инфекции. На разных территориях региона фиксируют разное количество заболевших. 168 пациентов смогли перебороть болезнь и выписались из больниц. К сожалению, 29 человек скончались.

"КП-Ставрополь" приводит список округов, где больше всего зараженных коронавирусом. Первую строчку антирейтинга взял краевой центр - в Ставрополе зафиксировали 90 случаев заражения COVID-19. Всего в городе выявили 23,5 тысячи заболевших за весь период эпидемии.

Следом идут Георгиевский городской округ с 45 случаями заражения и Минераловодский муниципалитет с 27 инфицированными. Видно, насколько большой разрыв между разными территориями Ставропольского края.

В остальных районах нашли меньше 25 зараженных за сутки. Есть и те округа, где вовсе никто не заболел за прошедшие сутки: Андроповский, Грачевский и Петровский муниципальные районы, а также Кировский городской округ и город Лермонтов.

Отметим, в Лермонтове одна из наиболее благоприятных эпидемиологических ситуаций. В этом городе может несколько дней подряд не найтись ни одного зараженного.

Напомним, в Ставропольском крае проходит кампания массовой вакцинации населения. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 1 миллион 112 тысяч человек.

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