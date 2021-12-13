Хабиб Нурмагомедов наказал брата, сбившего полицейского около аэропорта Махачкалы

Хабиб и Усман Нурмагомедовы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что "серьезно поговорил" с братом, который сбил полицейского около аэропорта Махачкалы. Но в дела Следственного комитета России он влезать не собирается. Об этом экс-чемпион UFC рассказал журналистам.

- Разговоры с братом были и есть. Разбирался СК - я не лез, никого не просил. Каждый должен отвечать за свои поступки, будь то Хабиб или Усман. Поверьте, Следственный комитет Хабиба Нурмагомедова с ним серьезно поговорил, - сказал спортсмен.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года на подъезде к аэропорту. Полицейские, дежурившие рядом, решили остановить наглухо затонированную "Тойоту Камри" без регистрационных номеров. Машина сначала начала тормозить, но затем резко ускорилась. Один из инспекторов пытался преградить дорогу - его черная иномарка крылом повалила на землю.

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Сотрудника срочно госпитализировали, а находящиеся внутри "Камри" - Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов - сели в самолет и полетели в Москву. Где их ждала транспортная полиция. Мужчин задержали. Идрисова позже отпустили, а против брата Нурмагомедова завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов. Фото: соцсети

Дело расследует СУ СКР по Дагестану. Если вину Нурмагомедова признают, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, "Камри" подозреваемого отогнали на штрафстоянку. После проверки выяснилось, что на ней - больше штрафов за превышение скорости.

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