"Дети тонут в грязи": как станичники со Ставрополья спасают убогую дорогу за свой счет

Власти не асфальтируют дорогу из-за ее незначительности. Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

Таких станиц, как Суворовская, в России полным-полно. И проблемы тут общероссийские. Одна из главных, например, дороги. В местных пабликах все обращения связаны с их состоянием.

Обращения жителей станицы Суворовской в соцсетях

- Я семь лет живу в станице, и ничего хорошего! - обратилась в редакцию "КП-Ставрополь" местная жительница Надежда, живущая на Виноградном переулке. - Фонарей на улице нет, машины вязнут, буксуют. К нам на улицу такси не заезжает. Дети тонут в грязи. Отправляем в школу чистыми - приходят чумазые. Эти лужи обойти можно только по траве. Но и там тоже грязь.

Все семь лет, по словам Надежды, им обещают хорошую дорогу. "Вы стоите на очереди", - отвечали чиновники. И, чтобы облегчить участь станичников, пускали на переулок грейдер, равнявший кочки и ухабы. Через пару недель дорога снова превращалась в жижу. В сентябре 2021 года, например, на соседней улице поработал грейдер. С октября дорога, чуть пошел дождь, опять стала кашей.

"Очередь" Виноградного переулка так и не пришла, и тогда местные жители решили сделать дорогу самостоятельно.

- Поначалу мы, хозяйки, сами таскали туда кирпичи, камни, чтобы как-нибудь уплотнить дорогу в особо проблемных местах. Но это не помогает. Тогда мы сами решили засыпать дорогу гравием. У нас на улице 30 дворов. Я, пока собирала, даже заболела, - рассказывает Надежда.

Всего собрали 79 тысяч рублей. Сначала жителям пытались продать такую же землю, как у них - только илистую. Местные активисты приняли товар, сбив цену. Ей они разравняли дорогу. За землю и работы тракториста отдали 33 тысячи рублей. Но жильцы хотели гравий. Его привезли из Пятигорска. Качественный, но дорогой: за него заплатили 43 тысячи рублей. Остались три тысячи.

Дорога сразу после выравнивания песком. Затем туда завезли щебень

- Какая теперь проблема? Мы не можем оплатить работы! Изначально мы думали, что остаток потратим на фонари, которых у нас на улице нет. Но выходит так, что нам придется собирать еще и на грейдер. В местной администрации сказали, что грейдер есть - грейдериста нет.

Работы, ориентировочно, обойдутся жителям домов на Виноградном переулке в 15-20 тысяч рублей. Если не помогут местные власти, их придется опять собирать по дворам. А пока что проблема лишь усугубилась. Теперь к жильцам не могут проехать не только таксисты. Вчера, со слов Надежды, к ней медики доходили пешком.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

О проблеме дорог в станице Суворовоской в районной администрации знают уже давно. И определенные шаги принимают. Глава Предгорного округа Николай Бондаренко рассказывал, что в 2022 году в станице сделают шесть километров дороги. Некоторые улицы из списка фигурируют в открытых обращениях жителей. А в случае с улицей Орликовской сам Бондаренко иронично замечает: "Знаю, что многие выдохнут и скажут: «Наконец-то». В следующем году юбилея лужи не будет". Луже, судя по записям в соцсетях, в июне исполнилось четыре года.

Но Виноградного переулка в списке нет. В пресс-службе районной администрации пояснили корреспонденту "КП-Ставрополь", что сообщение через дорогу небольшое. Потому приоритет у нее низкий. Сами жильцы с этим не согласны и говорят, что на улице живет много фермеров, которые летом и осенью делают крупные закупки зерна, и дороги после большегрузов сильно продавливаются. Они полагают, что их инициатива с гравием - только полумера и им нужна асфальтная дорога.

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