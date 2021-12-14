На Ставрополье 14 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В регионе действуют различные ковид-ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 14 декабря в Ставропольском крае зафиксировали 459 новых случаев коронавирусной инфекции. В Минздраве заявили, что регион вышел на "плато заболеваемости", однако все ежедневно в больницы поступают множество граждан.

225 пациентов выписались из больниц и вернулись домой здоровыми. К сожалению, 27 человек не смогли перенести болезнь. Губернатор края Владимир Владимиров, который регулярно дает статистику по эпидемиологической обстановке, принес соболезнования родственникам скончавшихся.

"КП-Ставрополь" приводит список округов, где больше всего зараженных коронавирусом. Первую строчку антирейтинга взял краевой центр - в Ставрополе зафиксировали 111 случаев заражения COVID-19. Всего в городе выявили 23,7 тысячи заболевших за весь период эпидемии.

На втором месте оказался Буденновский муниципалитет с 72 зараженными. Отметим, что несколько дней назад здесь не зафиксировали даже 30 случаев инфицирования COVID-19. На третьем месте антирейтинга стоит Георгиевский городской округ - 28 инфицированных.

В остальных районах нашли меньше 26 зараженных за сутки. Есть и те территории, где вовсе никто не заболел за прошедшие сутки. В их числе Александровский, Апанасенковский, Степновский, Шпаковский, Туркменский и Предгорный муниципальные районы, а также Минераловодский городской округ и город Лермонтов.

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