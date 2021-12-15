Полиция арестовала члена банды, убившего трех человек на Ставрополье 22 года назад

Преступник жил под другими именами и все равно успел отсидеть за уголовные преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 декабря 2021 года в Московской области правоохранители задержали мужчину, который более 20 лет скрывался от следствия после спланированного убийства нескольких человек. Сейчас ему 51 год, в момент событий подозреваемому исполнилось около 30 лет.

Задержание удалось спланировать совместными усилиями сотрудников Следкома Ставропольского края и Московской области. Они искали скрывавшегося убийцу много лет, пока тот жил и даже побывал в тюрьме по поддельным документам.

По данным следствия, подозреваемый был частью преступной группировки, которая в 1999 году устроила налет на нескольких мужчин ради кражи 45 тысяч рублей. Банда действовала на территории Ставропольского края, в Петровской округе.

- В вечернее время 7 марта 1999 года под предлогом продажи скота обвиняемый заманил трех мужчин в лесополосу, недалеко от села Благодатного Петровской района, где банда совершила на них разбойное нападение, похитив 45 тысяч рублей. После чего, с целью скрыть совершенное преступление, участники банды из карабина и пистолета убили мужчин. Тела потерпевших закопали в заранее подготовленной яме, - рассказали в Следкоме Ставрополья.

Мужчина пройдет по статьям за убийство несколько человек с целью скрыть другое преступление и разбой организованной группой.

Отметим, что самого главаря банды арестовали еще в 2000-ом году. Сейчас полиция закончила допрос подозреваемого, он признал свою вину. Расследование дела продолжается.

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