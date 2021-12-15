Заболела в Новый год: от чего лечат Таню Троценко со Ставрополья, чье желание выполнил Владимир Путин

Таня Троценко

2021 год для Тани Троценко из Изобильного начинался не очень хорошо. У ребенка внезапно обнаружили страшное заболевание.

Таня Троценко

- На январских выходных у Тани произошел судорожный приступ, - рассказывал корреспонденту "КП-Ставрополь" отец девочки Александр. - Что-то похожее на эпилепсию, но без пены. Мы запереживали и повезли ее в районную больницу. Там ничего не нашли, но медики отправили нас в Краевую больницу. В Ставрополе обследование показало, что у Тани опухоль мозга.

Патология оказалась свежей, выросла за несколько месяцев до приступа. Почему появилась опухоль, медики не понимают.

- Каких-то стрессов у дочки не было. Мы обычная семья. Мама, папа, старший ребенок Таня и два ее брата. Дочка - очень активный и творческий ребенок, как мама. Закончила хореографическую школу и поступила в музыкалку по классу "Фортепиано".

Таня Троценко в детском саду

В Ставрополе девочку прооперировали и по квоте Минздрава отправили на лечение в Санкт-Петербург. В течение года Таня проходила там курсы химиотерапии. Несмотря на сложность процедур, 13-летний ребенок не падал духом и продолжал заниматься искусством.

- Когда жена с дочкой приезжают в Изобильный на две недели, пианино ни на день не умолкает. Закончила играть - тишина, захожу к ней в комнату, а она уже что-то вышивает. Перед последним отъездом в Питер она нарисовала красками портрет какой-то женщины. Чей - я, признаться, не знаю. Наверное, из головы брала рисунок.

Таня Троценко - очень жизнерадостный и активный ребенок

В последний приезд в Санкт-Петербург девочка узнала об организации "Елки желаний" и решила написать письмо. В пожелании она загадала то, чего хотела в каждый свой приезд в Северную столицу - посетить Мариинский театр! Раньше мешали постоянные процедуры, а тут - замечательный шанс.

- Под конец года у Тани уже наблюдается положительная динамика. Мы ждем ремиссии. И это уже огромное счастье. А тут еще и президент выбрал шар дочки.

Таня Троценко с родителями

14 декабря Таня Троценко вместе с мамой из президентской ложи посмотрели балет "Лебединое озеро". На следующий день Владимир Путин созвонился с девочкой и узнал о ее впечатлениях от увиденного.

- Вы не просто выполнили наше желание, вы подарили нам надежду. Последние 10 дней ребенка было не узнать. Вы не представляете, как ребенок был счастлив в предвкушении поездки, - сказала мама Тани в беседе с президентом России.

Таня Троценко с семьей

Путин решил сделать ребенку еще один подарок и пригласил ее со всей семьей на ледовое шоу Татьяны Навки в Москве.

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