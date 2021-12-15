Приватный танец полуголой девушки на улице Дагестана обернулся скандалом с привлечением полиции

Жители Дагестана пришли в ярость от увиденного и требуют полицейских наказать «развратницу»

Видео с полуголой девушкой в маске - как у грабителя, исполняющей не просто эротический, но приватный танец на улице Ярагского в Махачкале, прокомментировали в полиции.

Жители Дагестана, оскорбленные вызывающим поведением героини ролика, обратились в ведомство и потребовали для той сурового наказания. Но пресс-секретарь ГУ МВД республики публично ответила, что в действиях девушки состава преступления либо правонарушения, с точки зрения закона, нет.

- Это тот самый случай, когда нужно взывать не к правоохранителям, а к совету старейшин, к религиозным деятелям, - обратила внимание Гаяна Гариева.

Представитель МВД добавила при этом, что есть доля ответственности и вины на тех, кто распространяет запись или же просит у других показать ее.

- Сами же пересылают друг другу, публикуют везде, где только можно. Но при этом очень возмущаются, очень! Не странно ли?

Пользователи интернета тем временем гадают: что это было? Одни убеждены - провокация. Другие предполагают, что проигрыш в споре.