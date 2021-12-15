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Здоровье15 декабря 2021 14:23

15 декабря на Ставрополье выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Количество инфицированных за сутки снова начало расти
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Уровень смертности начал падать

Уровень смертности начал падать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 15 декабря в Ставропольском крае зафиксировали 461 новый случай коронавирусной инфекции. Число заболевших снова начало расти, хоть и незначительно. Однако при этом количество выздоровевших пациентов сильно увеличилось, а уровень смертности начал падать.

720 пациентов выписались из больниц и вернулись домой здоровыми. К сожалению, 24 человек не смогли перенести болезнь. Губернатор края Владимир Владимиров, который регулярно дает статистику по эпидемиологической обстановке, принес соболезнования родственникам скончавшихся.

"КП-Ставрополь" приводит список округов, где больше всего зараженных коронавирусом. Первую строчку антирейтинга взял краевой центр - в Ставрополе зафиксировали 129 случаев заражения COVID-19. Всего в городе выявили 23,8 тысячи заболевших за весь период эпидемии.

Второе место разделили Георгиевский округ и Буденновский муниципалитет с 34 зараженными. Отметим, что за прошлый день здесь выявили более 70 новых случаев инфицирования коронавирусом. На третьем месте антирейтинга стоит Невинномысск - 21 зараженный.

В остальных районах нашли меньше 24 зараженных за сутки. Есть и те территории, где вовсе никто не заболел за прошедшие сутки. В их числе Изобильненский, Курской Степновский, Труновский, Туркменский округа и город Лермонтов.

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