За отказ продавать телефон за 11 рублей многодетный отец со Ставрополья избил друга

Телефон вернули владельцу Фото: Виолетта СТЕПАНЦОВА

Петровский районный суд закончил рассматривать уголовное дело против местного жителя Дмитрия Д., которого обвиняли грабеже. Об этом сообщает пресс-служба суда. Осведомленный источник "КП-Ставрополь" рассказал подробности происшествия.

В октябре 2021 года Дмитрий пригласил к себе своих друзей на приятный вечерок с алкоголем. Сам мужчина почти никогда не пьет, потому пары бокалов пива ему хватило, чтобы захмелеть. Его друзья разогрелись водкой и были тоже навеселе.

В разгар застолья один из мужчин достал телефон и стал хвастаться: "Мощный, надежный, без царапин. Три месяца назад купил в салоне. Ни одной жалобы". Хозяину дома очень понравился смартфон, и он попросил его в руки. Пока рассматривал, Дмитрий в ответ нахваливал мобильный и просил продать его.

- 11 рублей, и сотовый телефон твой, - ответил мужчина, подразумевая под "11 рублями" - 11 тысяч рублей.

Тот оставил на столе несчастные монеты номиналом в 10 и 1 рубль. И продолжил упиваться сверхвыгодной покупкой. А продавец стал пояснять, что этого недостаточно и что он отдаст телефон за 11 тысяч рублей. У Дмитрий таких денег не было, и он попросил отсрочку до декабря. Но и этот вариант не устроил продавца, который уже полез забирать смартфон. За что получил пощечину.

- Потерпевший обиделся на обвиняемого и ушел без телефона. Третий участник застолья спросил Дмитрия, зачем он так сделал. Но тот лишь положил телефон в карман и сказал, что так надо, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Через два часа к Дмитрию приехала полиция и отобрала телефон. Владелец написал на него заявление, по которому тот обокрал и избил его. Но экспертиза установила, что пощечина не нанесла здоровью потерпевшего никакого вреда. Тем не менее, по статье, которую вменяли Дмитрию, ему грозило до семи лет лишения свободы. На руку сыграло наличие у обвиняемого четырех детей, а также явка с повинной и возвращение имущества.

Суд приговорил Дмитрия к двум годам условно с таким же испытательным сроком. Решение вступило в силу.

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