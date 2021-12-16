На Ставрополье 16 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Всего в регионе вакцинировались больше 1,1 миллиона человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае 16 декабря выявили 458 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии достигло 120,1 тысяч человек. После снижения ежесуточного прироста больных снова начался рост зараженных.

Однако, уже несколько дней подряд из региональных больниц выписывают больше пациентов, чем принимают новых. За прошедшие сутки выздоровели 694 человека, а всего с начала пандемии болезнь побороли почти 92 тысячи граждан. Летальность тоже медленно снижается - за сутки скончались 25 человек.

"КП-Ставрополь" приводит список округов, где нашли больше всего зараженных коронавирусом. Несменным антилидером является Ставрополь, здесь с симптомами ковида к медикам обратили 128 человек. Всего в городе болели почти 24 тысячи человек.

Отметим, на сегодняшний день в краевом центре вакцинировались около 227 тысяч человек, это 55% от взрослого населения. Больше половины от привитых - граждане, старше 60 лет.

На втором месте в антирейтинге стоит Новоалександровский городской округ с 35 зараженными. Следом идут Кисловодск, Нефтекумский и Георгиевский округа. В Александровском, Курском муниципальных районах и Пятигорске медики зафиксировали по одному зараженному на территории.

А вот в Арзгирском, Труновском, Шпаковском, Изобильненском, Минераловодском муниципалитетах и Лермонтове нет ни одного инфицированного.

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