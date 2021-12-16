Суд отказался смягчать суровое наказание боевику за убийство полицейского и нападение на пост ДПС в Ингушетии

Микаил Мизиев (слева) и Ахмед Имагожев (справа) протаранили пост «Алмаз-502» и сбили двух полицейских Фото: СОЦСЕТИ

Решение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону посадить 27-летнего Ахмеда Имагожева на 27 лет за нападение на пост ДПС в Магасе Апелляционный военный суд оставил без изменений.

В 2019 году 31 декабря Имагожев и Микаил Мизиев, присягнувшие ИГИЛ*, на «Ладе Гранте» протаранили пост «Алмаз-502» и сбили двух полицейских. Затем вышли из машины и стали резать инспекторов ножом, пока их коллега не открыл по боевикам огонь из табельного оружия.

Мизиева ликвидировали, Имагожева только ранили. Младший лейтенант Зелимхан Кокурхоев, получивший серьезные ножевые ранения, погиб. Сотруднику было 43 года, без отца растут четверо детей. Его напарника спасли врачи.

Старшему лейтенанту Зелимхану Кокурхоеву было 43 года. Без отца остались жена и четверо детей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Ингушетия

Ахмеда Имагожева судили 29 сентября 2021 года по статьям об участии в террористической организации и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 2 статьи 205.5 и статья 317 УКРФ). Суд приговорил его к 27 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Имагожев до последнего отрицал участие в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Его адвокат обещал обжаловать приговор.

Тем не менее коллегия Апелляционного военного суда в Московской области признала Имагожева виновным и оставила вынесенное в Ростове-на-Дону решение без изменений. О чем сообщили в военном суде.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Террориста, напавшего с ножом на пост ДПС в Ингушетии, осудили на 27 лет

Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев перед преступлением присягнули ИГ* (подробнее)