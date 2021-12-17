Выплаты пенсии в Ставропольском крае могут получить раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График выплаты пенсий за январь 2022 в Ставропольском крае изменится для некоторых пенсионеров. Связано это с тем, что в новогодние праздники меняется режим работы отделений Почты России и график зачислений смещается. Так когда выплачивают пенсии за январь в Ставропольском крае? На этот вопрос отвечает корреспондент «КП-Северный Кавказ».

Как и в прошлом году, график выплаты пенсий зависит от того, когда и каким образом человек получает деньги. Некоторые пенсионеры получат выплаты раньше, а другие - в срок. Это связано с тем, что отделения региональной почты и банковские отделения могут работать по-разному.

По сообщению пресс-службы «Почты России», в этом году график работы большинства почтовых отделений выглядит так (в том числе в г.г. Ставрополь, Кисловодск и Пятигорск):

31 декабря 2021 года - почтовое отделение работает с сокращением работы на один час

1 и 2 января 2022 года - выходные дни для всех отделений почты по всей стране. Исключения составляют некоторые отделения круглосуточной почты в городах: Москва и Санкт-Петербург

3,4,5,6 января 2022 года - работа отделений почты проходит в обычном режиме

7 января 2022 года - выходной день для всех отделений почты по всей стране, за исключением круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге

8 и 9 января - в обычном режиме

Далее выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат будет происходить в соответствии с графиком доставки.

Через ООО «Ветеран» г. Минеральные Воды: график доставки пенсий через организацию еще уточняется.

Информация дополняется, следите за обновлениями.

ВАЖНО! График работы отделений почты в праздничные дни может меняться. Перед тем, как посетить ближайшее отделение почты, уточняйте работает ли оно в день предполагаемого посещения.

Таким образом, график выплаты пенсий не изменится для тех получателей, чьи выплаты начинаются с 3 числа каждого месяца. А те пенсионеры, у которых дни выплат пенсий совпадают с выходными и праздничными днями - получат свои деньги заранее. Не позднее последнего рабочего дня.

Все пенсионеры, которые получают выплаты на банковский счет, получают их в день зачисления по своему индивидуальному график, снять их можно в любой день после зачисления. Деньги будут зачислены таким же образом - придут не позже обычной даты получения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий

В частности, пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты, «КП» обо всех нюансах (подробности)