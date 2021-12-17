Выплаты пенсии в Ставропольском крае могут получить раньше
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
График выплаты пенсий за январь 2022 в Ставропольском крае изменится для некоторых пенсионеров. Связано это с тем, что в новогодние праздники меняется режим работы отделений Почты России и график зачислений смещается. Так когда выплачивают пенсии за январь в Ставропольском крае? На этот вопрос отвечает корреспондент «КП-Северный Кавказ».
Как и в прошлом году, график выплаты пенсий зависит от того, когда и каким образом человек получает деньги. Некоторые пенсионеры получат выплаты раньше, а другие - в срок. Это связано с тем, что отделения региональной почты и банковские отделения могут работать по-разному.
По сообщению пресс-службы «Почты России», в этом году график работы большинства почтовых отделений выглядит так (в том числе в г.г. Ставрополь, Кисловодск и Пятигорск):
31 декабря 2021 года - почтовое отделение работает с сокращением работы на один час
1 и 2 января 2022 года - выходные дни для всех отделений почты по всей стране. Исключения составляют некоторые отделения круглосуточной почты в городах: Москва и Санкт-Петербург
3,4,5,6 января 2022 года - работа отделений почты проходит в обычном режиме
7 января 2022 года - выходной день для всех отделений почты по всей стране, за исключением круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге
8 и 9 января - в обычном режиме
Далее выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат будет происходить в соответствии с графиком доставки.
Через ООО «Ветеран» г. Минеральные Воды: график доставки пенсий через организацию еще уточняется.
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ВАЖНО! График работы отделений почты в праздничные дни может меняться. Перед тем, как посетить ближайшее отделение почты, уточняйте работает ли оно в день предполагаемого посещения.
Таким образом, график выплаты пенсий не изменится для тех получателей, чьи выплаты начинаются с 3 числа каждого месяца. А те пенсионеры, у которых дни выплат пенсий совпадают с выходными и праздничными днями - получат свои деньги заранее. Не позднее последнего рабочего дня.
Все пенсионеры, которые получают выплаты на банковский счет, получают их в день зачисления по своему индивидуальному график, снять их можно в любой день после зачисления. Деньги будут зачислены таким же образом - придут не позже обычной даты получения.
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