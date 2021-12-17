Возвращенных в Россию из Сирии 9 детей ждут в Дагестане

Ребят на малой родине уже ждут родственники. Фото: marialvovabelova

В Москву вернулся борт с вызволенными из Сирии российскими детьми. Родителями всех девяти ребят являются уроженцы Дагестана, покинувшие страну для участия в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. Самому младшему из детей 6 лет, а старшему - 17.

Фото: marialvovabelova

Фотографии с ними разместила на своей странице Мария Львова-Белова, занимающая должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Омбудсмен летала в Сирию и вела переговоры с президентом страны Башаром Асадом, который выразил готовность помогать в розыске детей россиян, оказавшихся на территории Сирии вместе с родными, примкнувшими к террористической организации. Сейчас все возвращенные дети остаются в Москве на карантине.

- Часть жизни они провели в лагерях для беженцев и приютах, - отмечает Львова-Белова. - Через несколько дней после осмотра врачей их заберут родные. Верится, что начнется новая страница в их непростой судьбе, наполненная теплом и светом.

Как рассказала «Комсомольской правде в Ставрополе» уполномоченный при главе Дагестана по правам ребенка Марина Ежова, всех детей уже ждут на малой родине кровные родственники.

- Это прекрасные контактные дети. Говорят на русском языке, некоторые владеют еще арабским и английским. Конечно, травмированные. С ними работают психологи, неврологи и другие специалисты. Нам передали, что у одного мальчика заметили неправильно сросшиеся переломы. Скорее всего попросим московских медиков его у себя придержать, - сказала детский омбудсмен из Дагестана.

Напомним, что работа по возвращению российских детей из Сирии ведется уже 4-й год.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Они вернулись из Ада: зачем Россия возвращает детей, чьи родители сбежали воевать за террористов

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала "КП", как спасают наших маленьких сограждан из приютов и тюрем Ирака (подробнее)