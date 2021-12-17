В Ставропольском крае в выходные ожидается дождь со снегом и заморозки до -2 градусов

В последние дни в регионе стоял густой туман, из-за которого произошло несколько ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу и воскресенье жителей Ставропольского края ждет не самая приятная погода: целый день почти во всех округах региона будет идти дождь со снегом. Температура воздуха опустится до -2, но ощущение будут как от -7 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, что в субботу еще можно будет насладиться теплыми деньками. Утром воздух прогреется до 4 градусов тепла и начнет остывать только к вечеру, примерно до нуля градусов. Ночью начнутся первые заморозки - около минус 2 градусов.

Всю субботу будет идти дождь со снегом, влажность составит в среднем 90%. Ветер западный, с порывами до 3 метров в секунду.

В воскресенье придут полноценные морозы: утром, днем и ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, но зато к вечеру дождь отступит, и небо начнет проясняться. Ветер будет менять направление с западного на южное, наиболее сильные порывы будут днем.

Одеваться следует потеплее, потому что из-за влажности и ветра температура будет ощущаться как -8 градусов.

Ранее МЧС Ставропольского края объявило о желтом ранге опасности тумана, который накрыл регион. Из-за непогоды упала видимость, особенно опасной стала ситуация на дорогах. В итоге не удалось избежать нескольких ДТП, в том числе - смертельных.

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