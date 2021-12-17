Когда в Ставрополе выпадет снег: лютые морозы ударят внезапно

Долгожданный снег порадует ставропольцев уже 21 декабря 2021 года Фото: Василий Вахрин

До Нового года остается не так много дней, и жителей города интересует вопрос, когда в Ставрополе выпадет снег? Выпадет ли он до Нового года, когда можно доставать санки и покупать коньки?

Погода в Ставрополе, с одной стороны, обычная для второй декады декабря: идет продолжение конца осени, ноября. Снег очень редко выпадает в большом количестве, сказочно-новогоднее настроение создают только нарядные зеленые ели. С другой стороны, намечается явная тенденция на похолодание. Стоит ли ждать снега в ближайшую неделю или надеяться на снежные дни не стоит, уточняем у синоптика.

- В ближайшее время нас все-таки ждут изменения: понижение температур, идет арктический антициклон, но воздушная масса будет смешанной. Местами по краю ожидаются осадки в виде дождя, но уже вечером 18 декабря дождь перейдет в мокрый снег, а в ночь на 19 декабря - не исключен небольшой снег, - рассказала «КП-Северный Кавказ» ведущий специалист ставропольского гидрометцентра Марина Овчинникова.

Но не стоит строить большие планы на ближайшие выходные. Несмотря на существенное понижение температуры, снег пролежит недолго. По краю все это время будет смешанные осадки, а в Ставрополе, за счет высоты, температура только в ночное время будет отрицательная. До понедельника будет переходная погода: с дождя на мокрый снег, и затем на снег.

- Существенные изменения мы ожидаем только со вторника. 21 и 22 декабря наступит резкое похолодание: и ночью и днем столбик термометра будет опускаться ниже нуля. С 22 декабря по краю ожидаются осадки в виде мокрого снега, а вот в Ставрополе выпадет снег. Также, возможно, усиление ветра до 15 м/с, что приведет к образованию метели, - добавила Марина Овчинникова.

Серьезное понижение температур произойдет в ночь на 23 декабря - ожидается до -10, -12 градусов мороза в Ставрополе.

О том, какая погода ожидает ставропольцев в канун Нового года синоптики комментировать отказались. Для таких долгосрочных прогнозов точных данных пока очень мало.

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