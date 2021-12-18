Водитель из Ставрополя избежала лишения прав из-за шизофрении

Экспертиза признала, что женщина в момент правонарушения была невменяемой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой суд Ставропольского края закончил рассматривать административное дело в отношении местной жительницы. Ситуация, казалось бы, рядовая, но женщине удалось избежать ответственности благодаря психиатрическому заболеванию. Подробности о заседании по правонарушении рассказала пресс-служба суда.

Весной 2021 года инспекторы ДПС остановили женщину в Ставрополе. Сотрудники подозревали, что она пьяна, и хотели это проверить. Но водитель отказала и стала вести себя неадекватно. Тогда инспекторы составили протокол.

Водителя ждала ответственность по статье "Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения". Наказание суровое - штраф до 30 тысячи и лишение прав до двух лет. Но шестой участок мирового суда Промышленного суда Ставрополя установил, что женщина вела себя так, потому что была в стрессе.

- Гражданка Х. с 2005 года наблюдается у врача психиатра с диагнозом "Острое шизофреноподобное психотическое расстройство". После правонарушения привлекаемое лицо поступило в психиатрическую больницу №1 Ставрополя, - сообщает пресс-служба суда.

Женщине диагностировали "приступообразную шизофрению биполярного типа с маниакально-бредовым синдромом". Специалист уверял, что "эмоциональное состояние его пациентки могло повлиять на ее поведение". Иными словами, в момент правонарушения гражданка Х. была невменяемой. Чтобы убедиться в этом, суд назначил дополнительную экспертизу.

- Гражданка Х. находилась в психотическом состоянии в форме гипомании, на фоне расстройства, которое усугубилось психотравмирующей ситуацией, - следует из заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов.

Суд счел это веским основанием для прекращения административного производства.