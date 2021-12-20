Родственник знаменитой на всю страну доярки из Ингушетии умер из-за проблем со светом

Марем Богатырева. Фото: пресс-служба главы РИ

Семья из Ингушетии разместила в социальных сетях видеообращение, на котором рассказывается о гибели родственника из-за очередного перебоя в подаче электричества. В ролике видим прославившуюся на всю страну доярку Марем Богатыреву, награжденную в 2015 году лично президентом Владимиром Путиным золотой звездой Героя Труда. От лица всех жителей села Верхние Ачалуки 64-летняя Марем Камбулатовна обращается за помощью к главе государства, сообщая на родном языке о личном несчастье.

- Заболевшему ковидом деверю (брат мужа - прим. Ред.) Богатыревой потребовалось подключение к кислороду через электроприбор, но электричества, к несчастью, в сети не оказалось. В результате он погиб, - переводят слова Богатыревой близкие женщины.

Они отмечают, что проблема со светом не решается в селе уже в течение нескольких лет. И до трагического случая жители населенного пункта Верхние Ачалуки неоднократно требовали от местных властей, в частности администрации Малгобекского района, решить проблему, жалуясь на то, что электроприборы часто выходят из строя и ломаются.

- Я тоже с Верхних Ачалуков. К кому только не обращалась из-за плохого света. Уроки с детьми делаю, включая фонарик на телефоне! - жалуется одна из жительниц села Марьям Осмиева.

- Конкретно в данной ситуации причина была в низком напряжении в трансформаторе. Это общая проблема для района, во многих населенных пунктах Малгобекского района люди регулярно жалуются на низкое напряжение в сети. Связано это с высоким износом трансформаторов, они уже устарели и на 40% не соответствуют необходимым требованиям. Денег в районном бюджете на их замену пока нет. Сейчас мы пытаемся решить проблему конкретно в селе Верхние Ачалуки, туда уже выезжали депутаты, члены правительства и общались с жителями. Это мои люди, жители моего района и я буду искать возможности разрешить хотя бы эту ситуацию, - пояснил ситуацию для «КП-Северный Кавказ» Хамзат Долтмурзиев, глава Малгобекского района, куда входит сельское поселение Верхние Ачалуки.