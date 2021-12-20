«Радиоволны вредны для пчел!»: село в Осетии протестует против установки сотовой вышки

Есть, по убеждению общественников, и другие опасения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алагирском районе Северной Осетии люди протестуют против строительства вышки сотовой связи. Жители села Хаталдон просят главу республики помешать не желаемому «благоустройству», объясняя, что появление конструкции убьет или отпугнет с их территории пчел. А для них нет больше другой работы, как содержать пасеку или заниматься сельским хозяйством. Есть, по убеждению общественников, и другие опасения.

- Это пастбище. И 90% жителей села занимаются здесь пчеловодством. А как известно из интернета, радиоволны от сотовых вышек вредны для пчел! - говорят они в видеообращении.

Вместе с тем несогласные указывают, что очень близко от площадки для будущей вышки находятся амбулатория и жилые дома.

- Здесь проходит устье реки! Это очень опасное мероприятие, - уверены селяне. - Почти во всех домовладениях подписали, что они не согласны на строительство вышки. У нас достаточно интернета!

В администрации района «КП-Северный Кавказ» ответили, что с населением на эту тему уже говорили неоднократно - никакой угрозы вышка не несет.

- Прокуратура и местное ОМВД проводили проверку. Мы сами смотрели. Здесь земля в частной собственности, чей владелец заключил договор аренды на установку на его участке вышку. Официального разрешения для этого не нужно. Какую-либо опасность вышка не представляет, - прокомментировал глава Алагирского района Ислам Дзантиев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы ваша вышка сожгем»: в Дагестане продолжается война против 5G

В разных уголках республики жители требуют убрать передатчики высокоскоростного интернета и грозятся их уничтожить (подробнее)