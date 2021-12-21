Метель, снежные заносы и сильный ветер: синоптик рассказала, какая погода ждет ставропольцев на этой неделе

С 22 декабря на дорогах Ставрополья ожидается гололедица, снежный накат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье 22 декабря придет настоящая зима. О погоде на ближайшие дни «КП-Ставрополь» рассказала ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Пьянова. Так, в среду начнется ощутимое похолодание: ветер поднимется до 20 м/с. В северной части края прогнозируется шквалистый ветер.

В целом, по Ставрополью, ожидается метель. К утру 22 декабря на Ставрополье будет от 4 до 9 градусов мороза. Днем не выше чем -1 , - 6, воздух прогреваться не будет. А уже в последующие ночи будет значительное понижение. 23 декабря прогнозируется 10-15 градусов, 24 декабря 12-17 градусов.

- И дневные морозы будут в пределах 2-3 градусов сохраняться. А с 25 декабря начнется повышение дневной температуры . 26 декабря 2021 года ожидается наиболее существенное повышение температуры. До конца декабря 2021 года прогнозируются небольшие морозы, а в дневное время будет положительная температура, - рассказала ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Пьянова.