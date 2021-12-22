Ледовый каток в Михайловске 2021-2022: режим работы, контакты, цены

Ледовая арена в Михайловске принимает гостей уже с 20 ноября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовый каток в Михайловске в сезоне 2021-2022 работает с учетом коронавирусных ограничений. При посещении необходимо:

- соблюдать масочно-перчаточный режим;

- иметь при себе QR-код.

Сотрудники ледовой арены обработают посетителям руки и измерят температуру. После чего можно весело и с пользой провести время на катке в Михайловске!

Каток «Лидер» в Михайловске

При желании, если собраться большой семьей или дружной компанией, например, для проведения корпоратива, то можно арендовать всю ледовую арену. Уточняйте условия по указанным ниже телефонам и контактам или на сайте ледового катка «Лидер».

Тел.: (8652) 45-65-65, 8-962-445-65-65.

Адрес: ул. Ленина, 1/6.

Ближайшая остановка «Поликлиника». Автобус №110, маршрутки номер №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 102А, 118Б, 125, 127, 131. Из Ставрополя - маршрутка №120 до остановки «Поворот на Михайловск».

Каток в Михайловске: цена

Цена катания за час единая для всех - 300 рублей. Дополнительно за 200 рублей предоставляется полный комплект защиты (отдельные элементы - по 100 рублей).

Каток «Лидер»: расписание

Ледовая арена открыта с 10:00 и до 20:00 в будние дни.

В выходные дни часы для посещений с 10:00 до 21:00.

Ледовая арена открыта как для массовых катаний, так и для индивидуальных тренировок по фигурному катанию и хоккею. Записаться на бесплатную пробную тренировку можно по ссылке в социальной сети Instagram.

КСТАТИ

В Ставрополе в новом ледовом сезоне 2021-2022 действуют сразу несколько ледовых арен. Можно посетить каток в Парке Победы, на Площади Ленина, всесезонный искусственный каток на Пионерском пруду, а также покататься на закрытых площадках в зале «Виктория», и в «Ставрополь Арене». Расписание и стоимость катания смотрите по ссылке.