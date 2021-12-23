Ледовый каток в Кисловодске 2021-2022: режим работы, контакты, цены

Кисловодский каток не тает в +15 и расположен рядом с администрацией города Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ледовый каток в Кисловодске 2021-2022 под открытым небом - новый, он заработал в декабре. На торжественном открытии присутствовала местная хоккейная команда «Нарзан», бронзовые призеры кубка Ставрополья. Спортсмены пригласили жителей прокатиться вместе с ними и отметили хорошее качество льда, но предупредили - для игры в хоккей площадка не предназначена.

Ледовый каток находится в самом центре Кисловодска - на проспекте Победы, напротив здания администрации города. Рядом с катком расположены шатер, в котором можно выпить чай или кофе, а также взять напрокат коньки.

Работать ледовая площадка будет работать до апреля.

Каток в Кисловодске

Телефон: 8 (87937) 9 66 66

Адрес: проспект Победы, 14а,

Ближайшая остановка «Победа». Автобус №104 г, маршрутки №№1, 14, 23, 103.

Режим работы:

Стоимость билетов: 400 рублей / 1 час.