На Ставрополье 22 декабря выявили районы, где больше зараженных коронавирусом

Победить пандемию поможет формирование коллективного иммунитета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился еще у 450 человек. Число зараженных в регионе достигло 122891. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Ставрополья.

За вчерашний день от коронавируса скончались 29 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье за весь период пандемии достигло 5883.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Лидером вновь оказался краевой центр. В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 123 человек.

В Георгиевском округе заболело 45 человек, в Кочубеевском районе - 27 жителей, в Буденновском районе – 26, в Нефтекумском -26, в Шпаковском районе – 16, в Советском округе – 15, в Новоселицком районе – 13.

Есть территории, где за вчерашний день не выявили ни одного случая заражения коронавирусом: Степновский район и в городах Ессентуки, Лермонтов.

Победить пандемию поможет формирование коллективного иммунитета. Для его достижения на Ставрополье продолжается вакцинация. На сегодняшний день прививку сделали уже более 1 миллиона 164 тысяч человек.