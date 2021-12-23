Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 23 декабря 2021 года: переболевшим СOVID-19 алкоголь противопоказан

За весь период пандемии на Ставрополье прививку сделали уже более 1 миллиона 164 тысяч человек Фото: Андрей АБРАМОВ

КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 23 декабря 2021 года.

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончались 27 человек. Число умерших в крае достигло 5910. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Также он рассказал, что за сутки победить болезнь смогли 833 пациента. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 439 человек. Больше всего зараженных выявлено в краевом центре. За сутки в Ставрополе заболело 123 человека.

На втором месте расположился Георгиевский округ, там заболело 45 человек. Тройку антилидеров замкнул Кочубеевский район. Там за сутки диагноз подтвердился у 26 человек. За весь период пандемии на Ставрополье прививку сделали уже более 1 миллиона 164 тысяч человек.

Тем временем врач ставропольского краевого невродиспансера рассказал, что переболевшим СOVID-19 алкоголь противопоказан.

Длительное злоупотребление алкоголем приводит к соматическим расстройствам центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, тяжелым поражениям печени – итого к более 60 заболеваниям, известнымна сегодняшний день.

Всего на Ставрополье более 25,5 тыс. человек находятся под наблюдением врачей-наркологов вследствие злоупотребления алкоголем.

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