Врач-нарколог из Ставрополя рассказала, что будет с переболевшими коронавирусом после употребления алкоголя

Длительное злоупотребление алкоголем приводит к соматическим расстройствам центральной нервной и сердечно-сосудистой систем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впереди ставропольцев ждут новогодние праздники, а значит, традиционные обильные застолья. О том, как правильно употреблять алкоголь в эти дни и уберечь себя от тяжелых последствий его злоупотребления, рассказали в краевом наркодиспансере.

Начать праздник Новый год можно бокалом шампанского и продолжить легкими винами. Закуска не должна быть тяжелой и жирной.

Лучше закусывать овощами, фруктами, рыбными блюдами, советует заместитель главного врача краевого клинического наркологического диспансера Светлана Сокологорская.

- Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что безопасной дозы алкоголя не бывает. Алкоголь – это химическое вещество с психотропным эффектом, злоупотребление которым может привести к интоксикакии. Тем более, если вы почувствовали себя плохо, нельзя купировать такое состояние новым приемом алкоголя: это грозит отравлением, а в некоторых случаях и реанимацией, - объясняет врач.

Чтобы не причинять такой вред организму и не портить себе и своим близким новогодний праздник, врач-нарколог рекомендует ограничить прием крепких напитков.

Ставропольцам, которые в течение года переболели коронавирусом, особенно в тяжелой форме, лучше вообще избежать на Новый год употребления алкоголя, который усугубляет запущенный инфекцией механизм тромбообразования.

Длительное злоупотребление алкоголем приводит к соматическим расстройствам центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, тяжелым поражениям печени – итого к более 60 заболеваниям, известным в настоящее время.

Всего на Ставрополье более 25,5 тысяч человек находятся под наблюдением врачей-наркологов из-за злоупотребления алкоголем.

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