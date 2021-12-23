Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 8:27

На Ставрополье 23 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день от коронавируса скончались 27 пациентов
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Ставрополье прививку от коронавируса сделали уже 1 миллион 170 тысяч человек

На Ставрополье прививку от коронавируса сделали уже 1 миллион 170 тысяч человек

Фото: Ксения Высотина

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 439 человек. Число зараженных в регионе достигло у 123330. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Также за вчерашний день от коронавируса скончались 27 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

На Ставрополье прививку от коронавируса сделали уже 1 миллион 170 тысяч человек. В том числе, 968 тысяч человек - полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом топе стал краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 130 человек.

В Пятигорске за вчерашний день диагноз подтвердился у 31 человека, в Новоалександровском округе – 30 человек, в Кочубеевском районе – 23, в Советском округе – 21, в Георгиевском округе – 20, в Левокумском районе – 20.

Также есть территории, где за вчерашний день не выявили ни одного случая заражения коронавирусом: Грачевский район, Предгорный район, Труновский район, Шпаковский район, Ессентуки, Лермонтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-нарколог из Ставрополя рассказала, что будет с переболевшими коронавирусом после употребления алкоголя

Длительное злоупотребление алкоголем приводит к соматическим расстройствам центральной нервной и сердечно-сосудистой систем (Подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус на Северном Кавказе 2021: последние новости