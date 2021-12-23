На Ставрополье 23 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На Ставрополье прививку от коронавируса сделали уже 1 миллион 170 тысяч человек Фото: Ксения Высотина

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 439 человек. Число зараженных в регионе достигло у 123330. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Также за вчерашний день от коронавируса скончались 27 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

На Ставрополье прививку от коронавируса сделали уже 1 миллион 170 тысяч человек. В том числе, 968 тысяч человек - полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом топе стал краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 130 человек.

В Пятигорске за вчерашний день диагноз подтвердился у 31 человека, в Новоалександровском округе – 30 человек, в Кочубеевском районе – 23, в Советском округе – 21, в Георгиевском округе – 20, в Левокумском районе – 20.

Также есть территории, где за вчерашний день не выявили ни одного случая заражения коронавирусом: Грачевский район, Предгорный район, Труновский район, Шпаковский район, Ессентуки, Лермонтов.

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