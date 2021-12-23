На Ставрополье закрыли дело о смерти пенсионерки после удаления забытой "спирали"

У потерпевших осталось право получить деньги за моральный ущерб Фото: Артем КИЛЬКИН

64-летняя пенсионерка из Ипатово Марья Ивановна* была удивлена, когда осенью 2019 года у нее появились кровяные выделения. Десять лет как у женщины наступила менопауза - она уже и забыла о циклах и ежемесячных проблем, которые сопровождают девушек с момента полового созревания.

Марью Ивановну госпитализировали в районную больницу. После осмотра стало понятно, что случилось. Более 30 лет назад женщина установила внутриматочную спираль - пластиковую Т-образную вещь с медными вставками, которую используется как контрацептив. Пенсионерка не придавала предмету особого значения и забыла о нем, в итоге "спираль" вросла в матку. У женщины образовался полип, диаметр которого достигал трех сантиметров, и воспалилась слизистая. Решением гинеколога-акушера больную срочно положили на операцию. Медики планировали извлечь "спираль" и удалить полип.

Операцию проводила гинеколог с 30-летним стажем работы. По информации "КП-Ставрополь", женщина работала на руководящей должности, имела научную степень и неоднократно подтверждала квалификацию на курсах.

После половины второго началась операция. Еще на первом этапе доктор допустила ошибку, уверено следствие. Она не провела ультразвуковое исследование таза. В том числе это привело к тому, что "спираль" не удалось вытащить.

По неосторожности врач проткнула дно матки и стенку тонкой кишки. Раны вызвали острую болезненную реакцию, случился "бактериально-септический шок". И через несколько дней пациентка умерла. СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", фигурантом стала гинеколог.

- В декабре 2020 года материалы передали в районный суд. Тяжба длилась еще год. Заседания многократно откладывались из-за неявки свидетелей, защитников. В октябре 2021 года исполнилось два года со дня происшествия. Адвокат обвиняемой выступил с ходатайством о прекращении дела из-за истечения срока давности, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

Гособвинитель поддержал прошение. Против выступили только родственники погибшей. Суд удовлетворил ходатайство и прекратил рассмотрение уголовного дела. Вместе с тем за потерпевшими осталось право на возмещение морального вреда, но, согласно данным ГАС "Правосудие", за два неполных месяца они до сих пор не подали иск.

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