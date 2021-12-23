Врач из Ставрополя рассказал, могут ли родиться дети после вакцины от COVID-19

На Ставрополье из 12 274 беременных 22% привиты против коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье прививку от коронавируса на сегодняшний день сделали уже 1 миллион 170 тысяч человек. В том числе, 968 тысяч человек - полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины.

Однако по-прежнему, ставропольцев волнует вопрос, влияет ли вакцина от COVID-19 на репродуктивные функции? Так ли это, а также правда ли, что коронавирус не опаснее гриппа и что как вакцина влияет на иммунитет,

Объяснил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

Миф 1. Вакцина влияет на фертильность.

- На Ставрополье из 12 274 беременных 22% привиты против коронавируса. И к счастью, ни у одной не выявлено осложнений от прививок. Поэтому в нашем регионе активно прививают беременных в третьем триместре.

Пожалуй, самым распространенным мифом считается тот, что, мол, вакцина негативно влияет на репродуктивные функции.

Ранее корреспондент «КП-Ставрополь» рассказывала, как стоя в очереди за вакциной, получила от женщин лет 50-60-ти порцию негодования, узнав, что девушка, которая не рожала, собралась делать прививку:

- Зачем прививаешься тогда, если еще не рожала? Вы бы, молодежь, хоть почитали бы сначала, чем она [прививка от ковида - Прим.] вам обернется. А то все на моря хотят, вот и стоят в очереди, - продолжила сетовать и советовать пожилая дама.

- Нет также никаких доказательств, что вакцина влияет на репродуктивные функции. При этом у мужчин, переболевших коронавирусом, репродуктивные функции снижаются минимум на полгода, - рассказал Владимир Колесников.

При этом сами ставропольские мужчины, стоя в очереди за вакциной, продолжали переживать, что их половая жизнь после прививки изменится в худшую сторону.

- Я что-то боюсь этого «Спутника V». Пацаны говорят, что на потенцию сильно влияет. У знакомых сосед, говорят, вообще после укола умер. Не знаю, что страшнее: умереть вот так или всю жизнь мучиться, что больше не можешь [жить полноценной половой жизнью - Прим.].

Также есть исследование о влиянии на сперматозоиды вакцинации «Спутником V».

- Кроме спермы переболевших ученые исследовали биоматериал мужчин, не инфицированных коронавирусом. При этом здоровые добровольцы были вакцинированы «Спутником V». Специалисты сравнили те же параметры (работу генов, связанных с обеспечением подвижности сперматозоидов, и др.), и результат анализа показал: никаких изменений, характерных для ковида, вакцинация не дает. Более того, у привитых генетический анализ спермы проводился спустя 75 дней после введения вакцины. То есть отсутствие неблагоприятных изменений после прививки подтвердилось и в новом «цикле» сперматогенеза. Таким образом, итоги исследования не только не подтверждают опасения по поводу последствий COVID-19 для репродуктивного здоровья мужчин, но и подчеркивают необходимость и безопасность вакцинации, - рассказала «КП» академик РАН Лейла Адамян.

Миф 2. После вакцинации снижается иммунитет.

По словам министра здравоохранения Ставрополья, вакцина настраивает иммунитет на то, чтобы встретить вирус, сохранив здоровье и жизнь человека, создавая антитела.

Миф третий: коронавирус не опаснее гриппа.

Владимир Колесников отмечает, что эти заболевания не сопоставимы по своему воздействию. Дело в том, что коронавирус зачастую протекает намного тяжелее. Например, если летальность при гриппе составляет не выше 0,8%, то при коронавирусе она порядка 4,4%. Серьезнее и последствия заболевания коронавирусом.

- Ставропольский край входит в число лидеров среди регионов нашей страны по углубленной диспансеризации населения после перенесенной коронавирусной инфекции. Из 58 тыс. человек, прошедших диспансеризацию, у 48% нашли осложнения в виде поражений органов или систем. Помимо поражения легких, печени, сердца, появляются тяжелые последствия в виде депрессивного синдрома, психических нарушений, энцефалопатии.

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