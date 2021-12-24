Бой Петр Петров - Харитон Агрба 24 декабря 2021: прямая онлайн-трансляция боя за титул IBF European

Петр Петров и Харитон Агрба сразятся за пояс IBF European. Фото: Instagram Петра Петрова

Бой Петр Петров - Харитон Агрба 24 декабря 2021 пройдет в московском Универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов». Где смотреть поединок и чем он интересен - в материале «КП-Северный Кавказ».

Кто такой Петр Петров

Одним из претендентов на титул чемпиона Европы в легком весе является Петр Петров. Он родился в Рязани, но во всех своих интервью отмечает, что его подготовка к профессиональной карьере началась в Ставрополе - сюда его семья переехала, когда будущей звезде бокса было всего два месяца.

Российский боксер Петр Петров сразится в поединке с Харитоном Агрба за пояс IBF European. Фото: Instagram Петра Петрова

В детстве Петров занимался также кикбоксингом и рукопашным. Тренировался он во дворце спорта «Спартак» в Ставрополе под руководством Афанасия Кименинико. Затем переехал в Испанию и начал профессиональную карьеру там.

Петр Петров - двукратный экс-претендент на титул чемпиона мира в легком весе. За всю карьеру он провел 50 боев, из которых 42 - выиграл. Все это время спортсмен жил в Испании. Поэтому бой с Харитоном Агрба станет для него 51-м, но первым, который Петров провдет в родной стране.

Кто такой Харитон Агрба

Соперником Петра Петрова будет Харитон Агрба, российский боксер-профессионал, серебряный призер Европейских игр, обладатель титула WBA-Fedecaribe и WBA Continental. Боксер родился в Абхазии, в курортном городе Гагра, тренируется с 10 лет, последние годы занимается в Ростове. На профессиональном ринге с 2019 года, одержал 6 побед из 6.

Когда бой Петр Петров - Харитона Агрба

Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии IBF в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) пройдет в московском УСК «Крылья Советов» в пятницу, 24 декабря 2021 года.

Где смотреть бой Петр Петров - Харитона Агрба

Проследить за ходом боя Петр Петров - Харитон Агрба можно будет в прямом телеэфире канала «Матч ТВ», в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.