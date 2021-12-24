На Ставрополье 24 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За сутки в регионе жертвами коронавируса стали 25 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 422 человек. Число зараженных в крае достигло 123752. За вчерашний день победить болезнь смогли 849 пациентов. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За сутки в регионе жертвами коронавируса стали 25 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье за весь период пандемии достигло 5935.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером снова стал краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки заболело 126 человек. Число зараженных за весь период пандемии достигло 24935.

В Железноводске заболело 29 человек, в Кировском округе 21, в Шпаковском также 21, в Новоалександровском районе – 19, в Буденновском округе – 17, в Георгиевском 17, в Красногвардейском – 15, в Невинномысске -15, в Пятигорске -14, в Кисловодске -13, в Кочубеевском районе-13, в Ипатовском -13, в Труновском районе -12, в Новоселицком районе - 11.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: Александровский район, Андроповский район, Левокумский район, Петровский район, Степновский район, Туркменский район, город Лермонтов.

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