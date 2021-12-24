В Ингушетии в жилом доме взорвался газ, мать и 7-летний ребенок попали в реанимацию

Ранее в Каспийске от взрыва тоже пострадала семья с маленьким ребенком Фото: Иван МАКЕЕВ

24 декабря 2024 года в поселении Долакова республики Ингушетия прогремел взрыв. Эпицентром стал жилой дом по улице Победы, 38. Соседи выбежали на улицу, чтобы выяснить, что произошло.

Когда они увидели дом, охваченный огнем, вызвали спасательные службы. В двухэтажном кирпичном здании оказались заблокированы 34-летняя женщина и ее маленький сын. Пожарные сразу передали пострадавших медикам, 7-летнего мальчика увезли в реанимацию.

По предварительной информации, произошел взрыв газа. Только причиной стала не бытовая неисправность оборудования, а утечка на уличной трубе. Хозяева не заметили, как газ стал заполнять пространство их дома.

Правоохранители проведут проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о взрыве бытового газа в Каспийске, при котором пострадала семья с 10-летним ребенком. По предварительным данным, взрыв прогремел, когда они вернулись домой в свою квартиру, расположенную на третьем этаже девятиэтажного дома, и включили свет. Газ, кстати, в указанный дом провели совсем недавно.

"Комсомолка" публиковала фото и видео с места событий.

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