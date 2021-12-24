Снегопады, метели и «барическая пила»: придет ли на Ставрополье циклон «Квинтинус»

В Ставрополе 25 декабря прогнозируется −1°, ощущается как −6°. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Ставропольского Гидрометцентра в пятницу, 24 декабря на дорогах нашего региона прогнозируется гололедица. Ночью и утром ожидает изморозь.

Тем временем в Предгорном районе прогнозируется до -18°, днем до -4…-9°, местами еще возможен снег. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. В связи с похолоданием повышается вероятность возникновения происшествий, связанных с отравлением людей угарным газом.

Потенциальными источниками опасности могут стать неправильная эксплуатация печного отопления и каминов в жилых домах; сауны, бани, гаражи; нарушение мер безопасности при прогреве автомобилей.

В Ставрополе 25 декабря прогнозируется −1°, ощущается как −6°. Ветер 2 м/с, давление 718 мм. В Невинномысске в субботу ожидается −4°, в Курсавке −6°, в Кочубеевском −4°, в Светлограде −5°.

31 декабря в Ставрополе прогнозируется +6°, пасмурно, ветер 1,8 м/с.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что синоптик рассказала, какая погода ждет ставропольцев в ближайшие дни.

- Дневные морозы будут в пределах 2-3 градусов сохраняться. А с 25 декабря начнется повышение дневной температуры . 26 декабря 2021 года ожидается наиболее существенное повышение температуры. До конца декабря 2021 года прогнозируются небольшие морозы, а в дневное время будет положительная температура, - рассказала корреспонденту «КП-Ставрополь» ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Пьянова.

Тем временем в Центральную Россию рвется циклон «Квинтинус», который принесет снегопады, метели и барическую «пилу». По словам специалистов, это настоящая барическая «пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Что касается Ставропольского края, то, по словам синоптиков, циклон «Квинтинус» не прогнозируется в ближайший месяц.

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