«Лучше умру, чем идти домой»: в Дагестане из-за злой мачехи школьник просил убежища в полицейском участке

Полицейские кормили парня, вели с ним профилактические беседы, пока ждали его отца Фото: Евгения ГУСЕВА

В сети появилась информация о том, что в Дагестане сотрудники полиции почти неделю удерживали за решеткой 16-летнего парня по имени Умар. Подросток сбежал из дома и не хотел возвращаться туда из-за новой жены отца. За мальчикиком приходил папа, но сын просил правоохранителей не отпускать с ним его.

В сети писали, что это были такие необычные меры воспитательного характера от подполковника, который, якобы, держал 16-летнего жителя Дагестана за решеткой пять дней.

В подробностях этой истории разбиралась «КП-Ставрополь». Выяснилось, что родители подростка разведены. Мальчик проживает со своим отцом и мачехой в частном доме.

Папа после развода взял официальное опекунство над сыном, как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», мужчина делал все, чтобы юноша ни в чем не нуждался.

Так как папа много работал, днем подросток находился в доме со своей мачехой. С ней у парня были сложные отношения.

По предварительной версии, у женщины были жестокие методы воспитания, она не могла наладить отношения с пасынком. Все это привело к тому, что Умар трижды сбегал из семьи.

Парня три раза разыскивала полиция Дагестана. И каждый раз, когда подростка находили, приводили в отдел полиции, кормили, обогревали, вели с ним беседы, пока ждали отца. Умар при полицейских отказывался идти с папой домой, не хотел больше жить с мачехой, из-за которой сбегал.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», парень выкрикивал, что наложит на себя руки, если его снова отвезут в дом, где живет новая жена отца.

Последний побег из дома был весной 2021 года. Умар снова сбежал из семьи после очередной ссоры с мачехой. Полицейские разыскали мальчика и привезли в отдел полиции, где он вновь стал просить не отпускать его с отцом.

Правоохранители, включая того самого подполковника, которого сейчас подозревают в превышении полномочий, провели с парнем профилактическую беседу, обеспечили его питанием и разрешили на ненадолго провести время в отделении, пока он не успокоится и не захочет идти домой.

Известно, что подросток не круглосуточно находился в отделении полиции и тем более сидел не за решеткой. Он мог прийти, поесть, поговорить с полицейским и подождать там, пока за ним не приезжал отец.

В ситуации предстоит разобраться следователям Дагестана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье многодетная мать тайно родила дочь и убила ее из-за бедности

Молодая женщина родила дома здоровую дочь, задушила ее и закопала недалеко от дома (Подробнее)