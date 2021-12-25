Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 25 декабря 2021 года: стало меньше тяжелых случаев течения болезни

На сегодняшний день прививку COVID-19 на Ставрополье сделали 1 миллион 176 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 25 декабря 2021 года.

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 124093. За сутки диагноз подтвердился еще у 341 человека. Число умерших на Ставрополье достигло 5955. За сутки скончались 20 пациентов. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

По словам Владимира Владимирова, количество выздоровевших в регионе продолжает расти. Всего по Ставрополью побороть болезнь смогли 98150 человек.

- Однако важно, что в целом показатели смертности снижаются. Большую роль в этом играет вакцинация. Именно коллективный иммунитет поможет нам остановить пандемию, - прокомментировал губернатор края.

На сегодняшний день прививку COVID-19 на Ставрополье сделали 1 миллион 176 тысяч человек. Из них обоими компонентами вакцины привились 973 тысячи.

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