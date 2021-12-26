Глава Чечни выступил против антироссийской политики Владимира Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает народ Украины своим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава чеченского народа Рамзан Кадыров обозначил свою позицию по антироссийской политике Украины. На пресс-конференции в Грозном он заявил, что Украину необходимо будет присоединить к России, если власти Украины не изменят курс.

- Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения, - заявил глава Чечни Кадыров.

Кадыров добавил, что считает народ Украины своим народом.

- Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение, - отметил чеченский лидер.

Рамзан Кадыров пояснил, что западные страны намерены диктовать свои условия России, поэтому заинтересованы в том, что разместить на Украине военные базы. Он также выразил уверенность в том, что президент России не допустит осуществления намерений запада.

Глава Чечни добавил, что готов выполнить любой приказ президента страны, так как «целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего».

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