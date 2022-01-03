Житель Кабардино-Балкарии из ревности убил жену в преддверии Нового года

Подозреваемый задержан.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Трагедия произошла 30 декабря в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В одном из домов города Нарткала мужчина жестоко расправился с супругой.
По версии следствия, в преддверии Нового года мужчина выпивал у себя дома. В какой-то момент между ним и женой началась ссора. Причиной конфликта стала ревность. В разгар ссоры мужчина схватил лежавший на столе нож и набросился на супругу. Он нанес ей множество ножевых ранений в область грудной клетки. Нанесенные раны оказались слишком серьезными, женщина скончалась.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кабардино-Балкарии.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кочубеевском районе Ставрополья мужчина убил сожительницу, заподозрив ее в измене с товарищем.
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