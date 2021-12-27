На Ставрополье 27 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали уже 1 миллион 186 тысяч жителей Ставрополья. Фото: Ксения Высотина

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 316 человек. Число зараженных в крае достигло 124733. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За сутки в регионе от коронавируса скончался 21 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 5998.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером впервые стал Буденовский район. Там за сутки заболело 37 человек. На втором месте оказался Нефтекумский округ.

Там за вчерашний день диагноз подтвердился у 32 человек. В Георгиевском округе заболел 31 житель, в Невинномысске заразилось 29 человек. В Минераловодском округе заболело 27 жителей, в Ставрополе и в Кисловодске по 14 зараженных в каждом городе.

Есть районы, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания: Красногвардейский район, Курской, Петровский городской округ, Предгорный район, Туркменский район, Железноводск, Пятигорск и город Лермонтов.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали уже 1 миллион 186 тысяч жителей Ставрополья.