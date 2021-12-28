Некоторые праздничные дни в 2021 году были перенесены Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сроки зимних каникул у школьников уже определены, а у взрослых жителей региона возникает вопрос 31 декабря 2021 года в Ставропольском крае выходной или нет? Ответ на него еще в прошлом году дали в правительстве Российской Федерации.

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал Постановление от 10 октября 2020 года №1648 о переносе выходных дней. Были затронуты три даты - 2,3 января и 20 февраля 2021 года. Объяснение такое: они выпадают на субботу-воскресенье, которые и так являются нерабочими днями. Чтобы не лишать людей выходного, их перенесли на пятницы - 31 декабря (Новый год) и 5 ноября (накануне отмечается День народного единства) и на понедельник 22 февраля.

Таким образом, 31 декабря 2021 года - выходной день на федеральном уровне, местные власти самостоятельно данный вопрос не решают, так что и ставропольцы будут отдыхать в этот день. Исключение - сотрудники экстренных служб. Также работодатели на основании внутреннего приказа могут попросить сотрудников выйти на смену за двойную оплату или дать потом отгул.

ВАЖНО!

Расписание в некоторых учреждениях в праздничные дни может меняться (например, скорректирован график выдачи пенсий за январь). Уточняйте режим работы заранее.

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