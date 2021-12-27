В преддверии празднования 300-летия российской прокуратуры Евгений Орловский выступил в Пятигорском государственном университете с лекцией

Евгений Орловский. Фото: Генпрокуратура РФ

Начальник управления по СКФО главного управления Генпрокуратуры России Евгений Орловский встретился со студентами Пятигорского госуниверситета. Мужчина прочитал им лекцию "Прокуратура России. История становления, актуальные вопросы деятельности в СКФО", сообщает прокурор ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Фото: Генпрокуратура РФ

На встречу пришли студенты 1-4 курсов, которые обучаются по специальности "Судебная и прокурорская деятельность", а также магистры, педагоги и профессоры юридического института. После речи ректора вуза Александра Горбунова Орловский рассказал об истории прокуратуры в России, ее основных направлениях деятельности и роли в системе государственных и правоохранительных органов страны. Кроме того, как начальник окружного управления прокуратуры он отметил особенности работы на Северном Кавказе.

Фото: Генпрокуратура РФ

- В процессе дискуссии затронуты актуальные вопросы обеспечения законности, в том числе занятости молодежи, профилактики преступности, тенденции работы с учетом развития информационных технологий. По окончанию мероприятия Евгений Орловский поздравил присутствующих с наступающим Новым годом, - сообщает Усачева.