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Происшествия28 декабря 2021 9:08

Отец, выселивший обманутую супругу с четырьмя детьми, отправлен в колонию

Прокуратура Ставрополья смогла ужесточить приговор за обман жены на 4,7 млн рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Алексею из Пятигорска удалось выселить бывшую жену, но не своих детей

Алексею из Пятигорска удалось выселить бывшую жену, но не своих детей

Фото: Алексей ФОКИН

Жителю Пятигорска Алексею Д. изменили приговор по делу о доме, который он купил на деньги жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В 2018 году Наталья дала своему мужу более 4,7 млн рублей. Семье было тесно в двухкомнатной квартире: четырем детям, двое из которых - от Алексея, нужен был свой угол. И любящий отец нашел такой комфортный дом в Пятигорске. Общая его площадь - 452 квадратных метров.

Мужчина решил оформить сделку странным способом. Официально дом покупала его мать. Но после заключения договора она бесплатно отдала жилплощадь сыну. О договоре дарения супруга не знала. Семья въехала в дом и даже начала устраивать быт. Но вскоре наступил разлад, и пара рассталась. Начались правовые проволочки.

Наталья и Алексей не оформляли союз в загсе и жили в так называемом "гражданском браке", пояснил источник "КП-Ставрополь" в суде. Поэтому все имущество доставалось собственнику, а именно - главе семьи. Вскоре он начал через суд выписывать из квартиры и дома свою гражданскую жену, а вместе с ней и четырех детей.

Поначалу Наталья пыталась отвечать и подала иск к матери бывшего мужа, но его отклонили. В 2019 году Алексею удалось выселить из квартиры женщину и ее детей, рожденных в другом браке, но Пятигорский городской суд отказался выписывать двух его дочерей. Когда начался процесс по дому, делом заинтересовались правоохранительные органы. Они раскрыли схему, по которой была куплена недвижимость, и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее гражданином права на жилье".

Городской суд признал вину Алексея и приговорил его к 3,5 годам условного срока. Но прокурор посчитал, что такое наказание слишком мягким, и оспорил решение.

- Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда согласилась с доводами представления государственного обвинителя и поддержала их в полном объеме, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Алексею заменили условный срок на реальный в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале Краевого суда. У осужденного есть шанс оспорить решение в кассационном суде, но заседаний он будет ждать уже в тюрьме, потому что приговор вступил в силу. Судьба дома пока не известна, процесс по иску Алексея приостановлен.

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