Отец, выселивший обманутую супругу с четырьмя детьми, отправлен в колонию

Алексею из Пятигорска удалось выселить бывшую жену, но не своих детей Фото: Алексей ФОКИН

Жителю Пятигорска Алексею Д. изменили приговор по делу о доме, который он купил на деньги жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В 2018 году Наталья дала своему мужу более 4,7 млн рублей. Семье было тесно в двухкомнатной квартире: четырем детям, двое из которых - от Алексея, нужен был свой угол. И любящий отец нашел такой комфортный дом в Пятигорске. Общая его площадь - 452 квадратных метров.

Мужчина решил оформить сделку странным способом. Официально дом покупала его мать. Но после заключения договора она бесплатно отдала жилплощадь сыну. О договоре дарения супруга не знала. Семья въехала в дом и даже начала устраивать быт. Но вскоре наступил разлад, и пара рассталась. Начались правовые проволочки.

Наталья и Алексей не оформляли союз в загсе и жили в так называемом "гражданском браке", пояснил источник "КП-Ставрополь" в суде. Поэтому все имущество доставалось собственнику, а именно - главе семьи. Вскоре он начал через суд выписывать из квартиры и дома свою гражданскую жену, а вместе с ней и четырех детей.

Поначалу Наталья пыталась отвечать и подала иск к матери бывшего мужа, но его отклонили. В 2019 году Алексею удалось выселить из квартиры женщину и ее детей, рожденных в другом браке, но Пятигорский городской суд отказался выписывать двух его дочерей. Когда начался процесс по дому, делом заинтересовались правоохранительные органы. Они раскрыли схему, по которой была куплена недвижимость, и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее гражданином права на жилье".

Городской суд признал вину Алексея и приговорил его к 3,5 годам условного срока. Но прокурор посчитал, что такое наказание слишком мягким, и оспорил решение.

- Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда согласилась с доводами представления государственного обвинителя и поддержала их в полном объеме, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Алексею заменили условный срок на реальный в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале Краевого суда. У осужденного есть шанс оспорить решение в кассационном суде, но заседаний он будет ждать уже в тюрьме, потому что приговор вступил в силу. Судьба дома пока не известна, процесс по иску Алексея приостановлен.

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