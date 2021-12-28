На Ставрополье 28 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Привиться от коронавируса на Ставрополье уже успели 1 миллион 188 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 257 человек. Число зараженных в регионе достигло 124990. За вчерашний день победить болезнь смогли 717 человек. За сутки от коронавируса скончались 20 пациентов. Число умерших на Ставрополье достигло 6018. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом.

Антилидером в этом списке оказался Кочубеввский район. Там за сутки заболело 35 человек. В Георгиевском округе диагноз подтвердился у 33 жителей, в Ставрополе заболело 29 человек, в Буденновском районе -28, в Невинномысске -21, в Александровском районе – 13.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заболевания: Апанасенковский, Андроповский, Арзгирский, Грачевский, Ипатовский, Красногвардейский, Курской район, Левокумский район, Нефтекумский район, Степновский район, Труновский район, Туркменский район, город Лермонтов.

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