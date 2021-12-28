Администрация краевого центра подтвердила, что гуляний не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодних гуляний 31 декабря не будет в Ставропольском крае. Причиной стала опасность всплеска заболеваемости COVID-19. Информацию подтвердили в администрации Ставрополя и министерстве культуры региона.

По данным ведомств, массовые мероприятия с ограниченным количеством человек все же планируются, некоторые из них уже сейчас проходят. Так, можно будет посетить концерты, спектакли и новогодние "елки" вместе с детьми.

Также в министерстве культуры заверили, что площади перекрывать не будут, ставропольцы смогут сами пойти на прогулку. Однако массовых гуляний, которые устраивали каждый год, не будет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что региональные власти отменили действие QR-кодов на время новогодних праздников. Теперь кафе, рестораны и театры могут посещать те, кто не имеет сертификата о вакцинации. Действие временного моратория продлится до 20 января - после этого все вернется в прежний режим.

Предприниматели среднего и малого бизнеса просили губернатора края Владимира Владимирова об отмене требования предоставлять коды. По их словам, ограничения сильно ударили по финансовому состоянию их предприятий. Предполагается, что до 20 января они смогут немного восстановить свое экономическое положение.

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