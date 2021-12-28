Как будет работать общественный транспорт в Новый год 2022 в Ставрополе: маршруты и время работы

В Ставропольском крае на праздничные каникулы сократят количество троллейбусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работа общественного транспорта в Ставрополе в новогоднюю ночь изменена не будет. А это значит, что жителям города не стоит надеяться, что в случае затянувшейся прогулки они смогут уехать домой на маршрутке, автобусе или троллейбусе. «КП-Северный Кавказ» уточнила, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2022 в Ставрополе.

На прошедшем брифинге в министерстве дорожного хозяйства Ставрополья заявили, что в новогоднюю ночь продлевать работу городского транспорта в краевой столице не будут.

Жителей Ставрополя предупредили, что в ночь с 31 декабря на 1 января движение троллейбусов не планируется. А в первые дни нового года немного изменится режим их работы. С 1 по 3 января этот вид общественного транспорта будет курсировать по графику выходного дня с сокращением количества транспортных средств на линии. Но с 4 января троллейбусы будут работать уже по расписанию.

В эти же дни изменения коснутся и графика работы автобусов: уехать по делам можно будет только с 8 утра.

КСТАТИ

В миндоре уточнили, что количество троллейбусов в новогодние праздники будет сокращено. Работа общественного транспорта будет начинаться с 6:30 и продлится до 23:00 мск.

- С 1 по 3 января 2022 года, то троллейбусное предприятие в Ставрополе начнет работу с 6:30 мск, но количество транспортных средств будет сокращено до 30, - прокомментировал ситуацию заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Борис Борисов.