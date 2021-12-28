Из-за ремонта дороги в Махачкале местные жители подрались с рабочими

Фото: стоп-кадры видео

В Махачкале из-за дорожного конфликта произошла массовая драка, участниками которой стали городские полицейские. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент случился на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата. Строители перекрыли дорогу, чтобы заменить дорожное покрытие. Причем заблокированными оказались сразу все полосы движения. Подрядчик, согласно словам жильцов окрестных домов, предупреждал о работах. Но не все увидели уведомление.

- Поначалу спорили жильцы и строители. Некоторые хотели проехать к своим дворам прямо по стройке, но рабочие, естественно, препятствовали им, - рассказал жилец, ставший очевидцем потасовки.

Кто-то сообщил в полицию о том, что разворачивает под окнами. И на вызов подоспели полицейские. К этому времени на перекрестке уже собралась огромная толпа людей. Стражи порядка вызвали подкрепление, началось задержание самых буйных правонарушителей. Некоторые из них попытались скрыться от полиции бегством.

Пока что официальной информации по ЧП не поступало. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах Махачкалы сообщил, что в потасовке никто не пострадал. Задержано, предварительно, семь человек, им грозит административная ответственность.

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