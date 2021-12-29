Спасатели Кабардино-Балкарии вышли на поиски группы пропавших в горах туристов

Информации о причине сигнала бедствия, который подали туристы, пока нет Фото: Рушан КАЮМОВ

29 декабря 2021 года в горах Кабардино-Балкарии пропала группа туристов из Московской области. Спасатели получили сигнал бедствия с указанием точных координат и выдвинулись на поиски людей.

Известно, что маршрут альпинистов был зарегистрирован, серьезных неблагоприятных погодных условий нет. Поисковую операцию проводят четыре спасателя из эльбрусского отделения.

"КП-Северный Кавказ" получила предварительный список участников туристической группы. Когда сотрудники МЧС доберутся до альпинистов, они дадут точные детали происходящего. Пока что известно, что в группе состоят:

- Александр Сучков, 33 года - руководитель коллектива;

- Екатерина Кропочина, 28 лет;

- Александр Кузнецов, 25 лет;

- Алексей Кухтин, 27 лет;

- Ольга Петрова, 27 лет;

- Юлия Седулова, 23 года;

- Виктор Чемерев, 24 года.

Материал дополняется.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагическом восхождении на Эльбрус, которое обернулось смертью пяти человек. Из-за грубого промаха в расчетах погодных условий группа из 16 туристов и 4 гидов 23 сентября попала в снежный плен на высоте 5300 метров. Все участники тура, за исключением инструкторов, были любителями.

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