На Ставрополье 29 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За весь период на Ставрополье прививку сделали уже 1 миллион 192 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 247 человек. Число зараженных в регионе достигло 125237. За вчерашний день от коронавируса скончался 21 пациент. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Число умерших в крае достигло 6039. За вчерашний день победить болезнь смогли 900 человек.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных. Антилидером стал краевой центр. За сутки там заболело 67 человек. На втором месте расположился Невинномысск. Там диагноз подтвердился еще у 31 человека.

В Советском округе за вчерашний день заболело 24 человека, в Георгиевском округе – 23, в Пятигорске – 15, в Красногвардейском районе – 14. В Новоалександровском, Петровском округах по 12 зараженных в каждом округе.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекции: Александровский район, Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Буденновск, Курской, Левокумский район, Нефтекумский, Новоселицкий район, Минераловодский округ, Предгорный округ, Труновский, Туркменский районы, Ессентуки, Лермонтов.

За весь период на Ставрополье прививку сделали уже 1 миллион 192 тысячи человек.